دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، خالد المصلح، المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم بالسعودية، إن إباحة العمليات الانتحارية وتسميتها "استشهادا" فتح باب شر عظيم.

النظر في المآلات يظهر بوضوح رجحان القول بعدم جواز العمليات الانتحارية

وأنها من قتل النفس الذي نهى الله عنه في قوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ — خالد المصلح (@Dr_almosleh) ٢١ يناير، ٢٠١٧

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحة المصلح الرسمية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: إباحة العمليات الانتحارية وتسميتها استشهادا وجهادا فتحت باب شر عظيم على أهل الإسلام واتخذه الارهابيون طريقا لزعزعة أمن بلاد الإسلام."

وتابع المصلح قائلا: "النظر في المآلات يظهر بوضوح رجحان القول بعدم جواز العمليات الانتحارية وأنها من قتل النفس الذي نهى الله عنه في قوله: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾.. تفجير الإرهابيين أنفسهم يظهر عظيم استخفافهم بالدماء والأرواح ويكشف قبيح أعمالهم وخبيث مكرها الذي جعلهم يفرون منه بتفجير أنفسهم خابوا وخسروا."

وتأتي تغريدات المصلح بعد إعلان كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، مساء السبت تنفيذ السلطات في المملكة لمداهمتين أمنيتين في حي الحرازات وحي النسيم في مدينة جدة، أسفرتا عن انتحار إرهابيين والقبض على اثنين آخرين، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار.

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