دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الفنان اللبناني، راغب علامة، إن مصر كانت لتكون ذهبت لولا أن الشعب المصري تمكن من استرجاعها، لافتا إلى أن ذلك الاسترجاع ترتب عليه أثمان.

جاء ذلك في مقابلة لعلامع مع الإعلامي المصري، عمرو أديب على قناة اون تي في، حيث قال: "لا شك مصر كانت راحت، نعم راحت باي باي وكنا لنراها بعد 200 سنة، والشعب المصري بإرادته ردها وسلمها للدولة."

وتابع قائلا: "هذا يترتب عليه أثمان صعبة، لأن الثمن غالي بالوضع الاقتصادي ومحاولة هز الاستقرار، لأن ما أصاب مصر مش فيروس، مؤامرة.. مؤامرة على السلم الأهلي في مصر وطبعا مصر بدأت بشوط كبير أن تستعيد وضعها الحقيقي ومن الطبيعي أن يكون هناك مشاكل اقتصادية في هذه الفترة ومن الطبيعي بعد كل أزمة أن يكون هناك مشاكل اقتصادية."