دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، الأحد، بإدانة مواطن سعودية، بـ"انتهاج المنهج التكفيري،" ووصفه "ولاة الأمر" في الدولة بـ"المرتدين،" وتأييده لتنظيم "داعش" و"القاعدة".

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية في تقرير: "أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال كتابته تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تتضمن وصفاً لولاة الأمر في هذه البلاد ورجال الأمن فيها وزعماء العرب بالمرتدين، ورجوعه عن هذا المنهج في مجلس الحكم، كما ثبتت إدانته بتأييد تنظيم ما يسمى تنظيم داعش والقاعدة الإرهابيين، وإصراره على ذلك في مجلس الحكم، كما ثبت إدانته بإنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام."

وقضت المحكمة بـ"سجن المدعى عليه مدة 7 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه يُحسب منها أربع سنوات وفقاً للأمر الملكي أ/44 وسنة وفقاً للمادة (السادسة) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه،" بالإضافة إلى مصادرة أجهزته الإلكترونية وإغلاق حسابه على "تويتر"، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة مدة 7 سنوات.