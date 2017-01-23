دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي الاثنين استعادة مدينة المخا غرب محافظة تعز بالكامل من مليشيا الحوثي وأنصار الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وذلك بعد معارك وصفت بـ"العنيفة" في المدينة صاحبة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر.

وأبلغ نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء احمد سيف اليافعي الاثنين باتصال هاتفي الرئيس عبدربه منصور هادي بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية "تمكنت من تحرير المخا بالكامل بعد معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية" وقد هنأ هادي قواته بـ"هذه الانتصارات الساحقة التي حققها أبطال الجيش والمقاومة المسنودين بالتحالف العربي."

وشدد هادي على ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات في كافة المواقع والجبهات في مختلف المحافظات "حتى تطهيرها وتخليصها من مليشيا الموت والدمار" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مشيدا بـ"بالدور الإيجابي لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات الذي كان له الاسهام الفاعل في هذا الانتصار وغيره من الانتصارات التي تحققت على أرض الواقع."

يشار إلى أن المعارك كانت قد اشتدت في الأيام الأخيرة باليمن، وخاصة عند المناطق القريبة من سواحل البحر الأحمر التي تسعى القوات الحكومية اليمنية لتأمينها.