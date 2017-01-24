دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الثلاثاء، استعادة الجانب الشرقي من مدينة الموصل بشكل كامل من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" وفقا لما نقله تلفزيون العراقية الرسمي.

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ويذكر أن نهر دجلة يفصل بين شرق وغرب الموصل التي تعتبر ثاني أكبر المدن العراقية، والتي تمكن تنظيم داعش من السيطرة عليها في العام 2014.

وفي السياق ذاته قال أحمد الأسدي، المتحدث باسم الحشد الشعبي: "إن عمليات تحرير شمال وشمال شرق الشرقاط تهدف الى قطع اتصال داعش عن الساحل الايسر من القضاء وتأمين تحرك القوات نحو الموصل، موضحا ان قواتنا انجزت الى الان 70 في المائة من اهدافها المرسومة،" وفقا لما نقله الموقع الرسمي للحشد (الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب قوات الأمن العراقية.