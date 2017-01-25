دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الأربعاء، عبر حسابه على موقع "تويتر"، مقطع فيديو بتقنية تصوير "الفاصل الزمني"، تبلغ مدته حوالي دقيقتين، ويوضح كيف تطورت دبي خلال 20 عاما.

فيديو من 130 ثانية يرصد رحلة التطور والبناء في دبي خلال 20 سنة https://t.co/EVpdBtywAo — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 25, 2017

في غضون ذلك، وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفع وتيرة العمل وكفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الدولة بحيث تصبح الإمارات الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات خلال عامين.

وخلال حضوره إطلاق "مصنع سعادة المتعاملين" في دبي، الأربعاء، قال الشيخ محمد بن راشد: "أريد أن تكون جهاتنا الحكومية الأفضل في تقديم الخدمات في العالم خلال عامين... ننتظر حراكاً حكومياً شاملاً لتطوير الخدمات بناء على تجاربنا المبتكرة، وعلى ما رأيناه من أفكار خلاقة في مصنع سعادة المتعاملين اليوم".

وأضاف: "سأتابع بنفسي تطور عمل كافة الجهات الحكومية في هذا المجال، نريد مضاعفة الجهود وترسيخ العمل المشترك بروح الفريق الواحد الذي تمثله حكومة دولة الإمارات، أريد أن نحتفل جميعاً بانقضاء مدة هذا التحدي بتحقيقنا المركز الأول عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية".

ويهدف مصنع سعادة المتعاملين، المبادرة التي ينفذها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، إلى تطوير 8 باقات للخدمات الحكومية المشتركة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، بحيث تتمحور حول تحقيق سعادة المتعاملين، كتبسيط الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وكلفة الحصول على الخدمات، وفقا لما ذكره موقع الشيخ محمد بن راشد.

وأكد رئيس وزراء الإمارات أن حكومة بلاده طورت نموذجاً متميزاً وأسست لنهج جديد في الشراكة مع المتعاملين، يتبنى تقديم خدمات تحقق لهم أعلى درجات السعادة. وقال إن تحقيق سعادة المتعاملين أولوية عمل لكافة الجهات الحكومية، فالحكومات وجدت لخدمة الناس وتمكين المجتمعات، والوظيفة الأساسية لأي حكومة هي إسعاد شعبها وتحقيق طموحاته وآماله.

وأضاف أن "مصنع سعادة المتعاملين نموذج متفرد وابتكار إماراتي يتبنى روح الفريق الواحد الذي تشترك فيه الجهات لتحقيق أهداف سامية تدعم رؤانا وتوجهاتنا وأهدافنا الوطنية". وتابع أن "النماذج المبتكرة للخدمات المشتركة التي اطلعنا عليها اليوم، مثال لما نريد أن يكون عليه مستقبل الخدمات الحكومية، نريد من كافة الجهات أن توحد جهودها وتتشارك في تطوير خدمات شاملة تسهل حياة الناس، وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم بأقل وقت وجهد وفي مكان واحد".