دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مصدر مسؤول بالنيابة العامة في الكويت تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق 7 متهمين في جرائم قتل، وأبرزهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بالسجن المركزي في كل من: محمد شاها محمد سنوار حسين - بنغلاديشي الجنسية، وجاكاتيا ميندون باوا - فلبينية الجنسية - أماكيل أوكو ميكونين - اثيوبية الجنسية.
كذلك تم اعدام نصره يوسف محمد العنزي - كويتية الجنسية وسيد راضي جمعة مصري الجنسية وسمير طه عبدالماجد عبدالجليل مصري.
وأشارت الوكالة الى أن المتهم السابع الذي نُفذ حكم الاعدام بحقه هو فيصل عبدالله الجابر الصباح كويتي الجنسية، لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.
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