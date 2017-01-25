دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الأربعاء، بدور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في تعزيز حسن الجوار بين دول المنطقة، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في طهران.

وأكد ظريف خلال اللقاء على "ضرورة النظر إلى المستقبل والحذر من الأعداء والمخاطر المشتركة". وقال إن "العلاقة مع دول الجوار تمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الإيرانية"، واصفا الكويت بأنها "جار جيد ومهم" بالنسبة لإيران، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال استقباله لوزير الخارجية الكويتي إن السياسة الخارجية لإيران "ترتكز على إرساء مزيد من العلاقات القائمة على الصداقة والأخوة مع الدول المسلمة والجيران، وذلك وفقا لأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والأخوة الإسلامية"، معربا عن تقديره لرسالة خطية من أمير الكويت نقلها وزير الخارجية.

ورأى روحاني أن "إيران، رغم تعرضها للاعتداءات خلال فترة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية، لم تعتد على أي دولة واستطاعت أن تكون سدا منيعا أمام كافة الاعتداءات والإرهاب في المنطقة"، على حد تعبيره. وقال إن "الإرهاب خطر كبير يهدد المنطقة"، مضيفا أن "المواجهة مع هذه الظاهرة رهن بالوحدة والتماسك والتعاون مع بعضنا الآخر".