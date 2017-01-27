مستشار خامنئي: العسكرية الإيرانية منعت سقوط دمشق وبغداد

مستشار خامنئي: دورنا منع سقوط دمشق وبغداد

الشرق الأوسط آخر تحديث منذ ساعة ودقيقتين.
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قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق، أياد علاوي، إن العراق قد يتجه نحو السقوط في فخ إرهاب "أخطر وأقسى" من الإرهاب الحالي بحال عدم معالجة الأوضاع بعد معركة الموصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر اللواء يحيي رحيم صفوي المستشار الخاص للمرشد الإيراني الأعلى على خامنئي أن ما وصفه بـ"الاستشارات العسكرية" الإيرانية منعت سقوط بغداد ودمشق.

وقال صفوي إن "دماء شهداء الثورة الإسلامية والدفاع المقدس أوجدت مدرسة المقاومة وأسلوب الصمود أمام الظلم في العالم الإسلامي". وأضاف أن "تشكيل حزب الله اللبناني والاستشارات الإيرانية في سوريا عززت من جبهة المقاومة الشعبية وانسجام الجيش في سوريا في مواجهة الإرهاب"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الجمعة.

وتابع: "في الوقت الحاضر هناك 20 لواء من قوات الحشد الشعبي في العراق تم تشكيلهم استلهاما من نموذج الثورة الإسلامية وتمكنوا من دحر عناصر داعش، الذين ارتكبوا أبشع الجرائم، في شرق الموصل وسوف يحرر غرب المدينة أيضاً قريباً".

وعن اليمن، قال صفوي إن "هناك حالياً 25 مليون يمني مقاوم استلهموا من نموذج الثورة الإسلامية في إيران وتمكنوا من الصمود أمام القوات السعودية".

واعتبر صفوي أن "مدرسة المقاومة الإسلامية تحمل على عاتقها تحرير سوريا واليمن والبحرين وفلسطين"، وقال إن "هذا هو الدرس الذي قدمه شهداء الثورة الإسلامية والدفاع المقدس لمليار و600 مليون مسلم حول العالم". وأضاف أن "الاستكبار العالمي قام بتنظيم 90 ألف إرهابي من داعش وجبهة النصرة وبقية الجماعات التكفيرية وذلك لمواجهة إيران الإسلامية"، وتابع أن "الاستشارات العسكرية الإيرانية حالت دون سقوط بغداد ودمشق".

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