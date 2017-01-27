دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إن ثورة الـ25 من يناير/ كانون الثاني 2011 هي ثورة ضد الديكتاتورية حتى لو سرقت أو أجهضت على حد تعبيره.

و مضى ٢٥ يناير و كل واحد عنده رأى و ذكريات .. لكنها تظل ثورة ضد الديكتاتورية من أجل الحرية و الديموقراطية و العدل حتى لو سرقت و أجهضت . — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) ٢٦ يناير، ٢٠١٧

جاء ذلك في تغريدة لساويرس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ومضى ٢٥ يناير وكل واحد عنده رأى وذكريات.. لكنها تظل ثورة ضد الديكتاتورية من أجل الحرية والديموقراطية والعدل حتى لو سرقت وأجهضت."

ويذكر أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قال في كلمة ألقاها بذكرى 25 يناير: "ثورة عبرت عن رغبة المصريين في التغيير، وتطلعهم إلى بناء مستقبل جديد يعيش فيه جميع أبناء الشعب كراماً تحت راية العلم المصري الخفاق." مضيفا أن تلك الثورة "ستظل نقطة تحول في تاريخ مصر" داعيا الشباب إلى الصبر باعتبار أن التغيير لا يحصل بين عشية وضحاها.

وربط السيسي بين الثورة وما تبعها من أحداث قائلا: "كانت الآمال كبيرة في بدايتها، وكذلك كان الشعور بالإحباط غير مسبوق، عندما انحرفت الثورة عن مسارها واستولت عليها المصالح الضيقة والأغراض غير الوطنية، فكانت ثورة الشعب من جديد في يونيو 2013، لتصحح المسار ويسترد الشعب حقه في الحفاظ على هويته وتقرير مصيره، وكفاحه ليتصدى لجماعات الإرهاب والظلام، بينما يخوض في ذات الوقت، معركةً كبرى للتنمية والإصلاح" على حد تعبيره.

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