دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوكلت مسودة مشروع روسيا لمشروع الدستور السوري، مهام إقرار وتنحية الرئيس إلى "جمعية الشعب،" وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية الحكومية.

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ونقل تقرير الوكالة إلى أن المسودة ذكرت: "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب،" لافتة إلى أن "الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات."

ولفت تقرير الوكالة على أن "المسودة الروسية اقترحت إزالة العبارات التي تشير إلى عروبة الجمهورية السورية، واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع السوري، وحظرت تغيير حدود الدولة دون الرجوع إلى الاستفتاء العام، ومنحت البرلمان صلاحيات إضافية من أبرزها تنحية رئيس الجمهورية،" مشيرة إلى أن "المسودة لم تشر إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ المجلس النيابي، وتعيين نائب رئيس له، وذلك بخلاف ما هو مستقر في الدستور الراهن."

وأضافت تقرير الوكالة أن "البند الرابع من المادة العاشرة لمسودة المشروع ذكرت: تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد السكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح لسياسية ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة."