دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، عن اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن واستهدف مدينة نجران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية فحوى بيان قيادة التحالف، والذي ذكر أن "الصاروخ تم اعتراضه وتدميره في السماء بدون أي أضرار ولله الحمد،" لافتة إلى أن "قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف موقع إطلاق الصاروخ."

ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الو قت الذي يحرز فيه الجيش اليمني تقدما على الأرض، حيث أعلن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي الاثنين استعادة مدينة المخا غرب محافظة تعز بالكامل من مليشيا الحوثي وأنصار الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وذلك بعد معارك وصفت بـ"العنيفة" في المدينة صاحبة الميناء الاستراتيجي على البحر الأحمر.