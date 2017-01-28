دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، السبت، مقتل 4 عناصر من القوات المسلحة والقضاء على 20 "إرهابيا"، خلال مداهمات أمنية في سيناء.

وقال الرفاعي، في بيان، إنه "استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية، واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية بشمال سيناء"، وقد أسفرت أعمال المداهمات عن الآتي بحسب نص البيان:

- نسف وتدمير ومداهمة 28 منزلا خاصا بالعناصر التكفيرية تستخدم في أعمال المراقبة والاختباء والتأثير بالنيران على القوات بالإضافة إلى تفتيش 47 منزلا للبحث عن أنفاق.

- تدمير عربتين نصف نقل مفخخة، و6 عربات دفع رباعى و3 دراجات بخارية والتحفظ على 5 عربات أخرى خاصة بالعناصر التكفيرية.

- القضاء على فرد تكفيري والقبض على 24 آخرين.

- اكتشاف وتدمير جسمي نفقين رئيسيين و5 فتحات أنفاق.

- ضبط بندقية آلية و5 خزن و125 طلقة بندقية آلية.

- تدمير 10 حفر برميلية داخل إحدى المزارع تستخدم في الاختباء وإنتاج النيران على قواتنا.

وأضاف البيان: كما واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية بوسط سيناء"،

وقد أسفرت أعمال المداهمات عن التالي بحسب البيان:

1 – القضاء على 19 فردا تكفيريا وإصابة 7 آخرين.

2 – القبض على 12 فردا يشتبه تورطهم في أعمال إرهابية.

3 – تدمير مخزنين للعبوات الناسفة وورشتين تستخدمان في تصنيع العبوات الناسفة.

4 – تدمير 20 دائرة كهربائية بالمفجر تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

5 – اكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة كانت معده لاستهداف القوات.

6 – تدمير عربة فنطاس مياه مفخخة ودراجة نارية مفخخة وأجهزة اتصال مفخخة.

7 – تدمير مخزن وقود يحتوي على 1100 لتر وقود أنواع مخزنة لصالح العناصر الإرهابية.

8 – كما تمكنت عناصر حرس حدود بالجيش الثالث الميداني من اكتشاف وتدمير مخزنين تحت الأرض يحتويان على 6 أطنان من المواد المخدرة معده للتوزيع.

وأوضح البيان أنه قد "نتج عن أعمال المداهمات استشهاد ضابطين اثنين وجنديين اثنين من أبطال القوات المسلحة نتيجة انفجار عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك".