دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، ما تقوم به بعض وسائل الإعلام من محاولات لاستهداف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات، لافتا إلى أن هذا "التلفيق" محسوب على جماعة الإخوان المسلمين وإيران.

التلفيق الإعلامي الذي يستهدف العلاقة الاماراتية السعودية سمج، ومحسوب على جماعة الإخوان وإيران، نزداد تصميما بأن يبقى التحالف سدا عربيا صلبا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٣١ يناير، ٢٠١٧

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "التلفيق الإعلامي الذي يستهدف العلاقة الاماراتية السعودية سمج، ومحسوب على جماعة الإخوان وإيران، نزداد تصميما بأن يبقى التحالف سدا عربيا صلبا."

وتابع قرقاش قائلا: "من الضروري أن تتحرى القنوات الإعلامية المستقلة مصدر الأخبار الكاذبة، وستكتشف دور الإخوان وإيران في محاولة استهداف المشاريع العربية الناجحة."

وفي تغريدة منفصلة بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، قال قرقاش: "أفهم أن يعبر بعض المتابعين عن غضبهم لقرار منع مواطني بلدهم أو دول أخرى من دخول أمريكا، ولكن لِم الزج باسم السعودية والإمارات ومصر في طرحهم."

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