أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدان مايكل فلين، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، إجراء إيران تجربة إطلاق صاروخ باليستي، معتبرا أنها تتحدى قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال فلين إن التجربة الصاروخية هي "أحدث خطوة في سلسة أفعال إيران الاستفزازية، ومنها دعم الحوثيين في اليمن". وأضاف أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما "فشلت في الرد بشكل مناسب على أفعال إيران المؤذية".

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن أفعال إيران تهدد الاستقرار في المنطقة وتضع حياة الأمريكيين في خطر، مضيفا: "من اليوم نوجه رسميا تحذيرا لإيران".

وكان وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان قال إن الاختبار الصاروخي الإيراني لا يتعارض بتاتا مع الاتفاق النووي، مضيفا: "كما أعلنا سابقا نحن سنواصل برامجنا بمزيد من السرعة والدقة، وفي إطار التنمية الدفاعية لن نبحث عن أي شيء غير أهدافنا ومصالحنا، ولن نسمح لأي أحد بالتدخل في شؤوننا"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).