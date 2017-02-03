بالصور.. سقوط رافعة في شارع الشيخ زايد في دبي
بالصور.. سقوط رافعة في شارع الشيخ زايد في دبي
الشرق الأوسط آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سقطت رافعة من أعلى أحد المباني في شارع الشيخ زايد في دبي، الجمعة، ما أدى إلى احتراق 3 سيارات ووقوع إصابة واحدة نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسبما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وأضاف المكتب أن الحادثة وقعت بالقرب من فندق كراون بلازا وأن فرق الدفاع المدني والجهات المختصة موجودة في الموقع للتعامل مع الحادثة.
وشهدت الإمارات، الجمعة، موجة من الطقس البارد مصحوبة بأمطار ورياح.
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