دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— برز مقطع فيديو للداعية الإسلامي، عائض القرني، بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ليتم تداوله على نطاق واسع في منطقة الخليج، حيث يوجه الداعية نصائح للزوجة وكيفية التعامل مع الزوج.

وقال القرني في تسجيله: "هذا سري للغاية للزوجة، ونحن الرجال متهمون بالجملة بأننا غير محايدين، في الغالب يتهم الرجل بأنه يتكلم عن حقوقه ويترك حقوق المرأة أو الزوجة.. اختي الزوجة احرصي على اللحظة الأولى بأول لقاء مع الزوج، فمثلا عند دخوله للمنزل وعند اللقاء فالبسمة والتحية والسرور والبهجة.."

وأضاف: "الثناء على الجوانب المشرقة في الزوج مطلب، يعني اثني، الزوج مغرم في المدح، امدحي ولو كان كذا، يجوز لك الكذب، اكذبي مع الزوج، فمثلا قولي للوجه العبوس القنطرير يا بدر الزمان ويا شمس الضحى سبحان من منحك الجمال.."

وتابع قائلا: "اختي الزوجة اياك والمقارنة بآل فلان والجيران لأن عندهم وما عندنا وفلان توسعوا وفلان اشتروا، فدخل الناس يختلف والمرأة قد تنظر إلى غيرها وبيوت غيرها وكنبات غيرا وسيرات غيرها فتقارن وهذا خطأ.."