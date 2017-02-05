دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال قاسم الريمي، زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إن جماعة الحوثي قدمت مساعدة للقوات الأمريكية التي قامت بعملية في اليمن، الأحد.

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جاء ذلك في تسجيل صوتي للرسمي، تناقله نشطاء عن قناة الملاحم التي تعتبر إحدى الأذرع الإعلامية للتنظيم إلى جانب المنارة البيضاء، حيث قال "أيها المسلمون لقد ظهر للعيان مدى المسارعة ممن في قلوبهم مرض في إرضاء اليهود والنصارى ضد المسلمين.. فها هو الحوثي يقدم خدماته للجندي الأمريكي، وها هو الجندي الأمريكي يضحي بنفسه لكسر المنطقة التي استعصت على الحوثي في محاربة أهل السنة، فالحوثي هو ذراعه الجديد الذي يريد أن يضرب به الإسلام والمسلمين في اليمن ولكن هيهات.."

وحول عدد القتلى، قال الريمي: "قتلانا عددهم 14 رجلا و11 طفلا وامرأة تقبلهم الله جميعا في الشهداء،" مؤكدا على أن من بين القتلى ابنة القيادي السابق بالقاعدة، أنور العولقي، وهو ما كشفه شقيق العولقي سابق عبر تصريح هاتفي مع CNN.

ويذكر أن السلطات الأمريكية أعلنت عن مقتل ضابط أمريكي يدعى ويليام "راين" اونز، ليكون بذلك أول عسكري أمريكي يقتل بعد الرئيس دونالد ترامب.