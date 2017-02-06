دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الرئيس السوري، بشار الأسد، السياسة التي انتهجتها أغلب الدول الأوروبية تجاه الحرب التي تشهدها سوريا منذ بداية الأزمة "غير واقعية،"، لافتا إلى أن ذلك أثر وانعكس على شعوبها، وذلك في استقبال وفق بلجيكي.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية على لسان الأسد أن هذه السياسات الأوروبية أدت بدولها إلى "عزل نفسها وقضت على أي دور يمكن أن تلعبه في هذا المجال كما أنها تسببت بإلحاق الضرر بمصالح شعوبها من خلال دعم تنظيمات مارست مختلف أنواع الإرهاب بحق الشعب السوري."

وأضاف الأسد: "هناك سياسيون غربيون يعملون من أجل النجاح في الانتخابات وليس من أجل مصلحة بلدانهم وشعوبهم وهذا أدى إلى نشوء سياسات أوروبية بعيدة عن الواقع في بعض القضايا وهذا بدوره ألقى بظلاله على موقع الاتحاد الأوروبي ودوره في العالم."