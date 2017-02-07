نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—في الوقت الذي يستمر فيه العالم بالتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" ومحاولاته لتجنيد عناصر جديدة، نقدم لكم لمحة سريعة عن كيفية قيام التنظيم بتعليم وتدريب مجنديه الجدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت، مستخدما طريقة جديدة يسميها المحللون “مؤامرات مفعّلة من داعش."
شاهد كيف يدرب داعش مجنديه عبر الانترنت
شاهد كيف يدرب داعش مجنديه عبر الانترنت
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ23 دقيقة.
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“عندما تجد السيارة، انظر عند إطار المقدمة الأيمن، ستجد مفاتيحاً. افتح السيارة وخذ الحقيبة،” هذه واحدة من الرسائل التي ترسل إلى مجندي داعش الجدد، وهي من المدربين الافتراضيين الذين يبعدون آلاف الكيلومترات بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.
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