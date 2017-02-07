2:47

“عندما تجد السيارة، انظر عند إطار المقدمة الأيمن، ستجد مفاتيحاً. افتح السيارة وخذ الحقيبة،” هذه واحدة من الرسائل التي ترسل إلى مجندي داعش الجدد، وهي من المدربين الافتراضيين الذين يبعدون آلاف الكيلومترات بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.