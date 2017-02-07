دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت القوة الخاصّة لأمن الحرم المكي حقيقة مقطع الفيديو من داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة، والذي يظهر فيه رجال أمن وهم يقبضون على شخص، قيل إنه حاول "حرق الكعبة."

وقال الناطق الإعلامي للقوة بالمسجد الحرام الرائد سامح السلمي، بحسب ما نقل عنه موقع سبق الإلكتروني، إنه في الساعة 11 من مساء الإثنين، تمّ القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف جوار الكعبة المشرّفة أثناء قيامه بسكب كمية من مادة "البنزين" على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه.

فيديو..

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أمن الحرم يتمكن من القبض على شخص حاول حرق الكعبة عن طريق سكب بنزين وإشعال النار عليه .



.#القبض_على_شخص_حاول_حرق_الكعبة



- pic.twitter.com/CCNyXvwRfW — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 7, 2017

وأضاف أن رجال الأمن تمكنوا من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار، وأن تصرفاته توحي بأنه مريض نفسي.

وكان وسم #القبض_علي_شخص_حاول_حرق_الكعبة قد انتشر بشكل واسع جداً على تويتر، حيث طالب المغردون بكشف ملابسات ما حدث ومعاقبة الجاني.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.