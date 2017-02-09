طهران، إيران (CNN)-- وصف وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان، الخميس، إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أن بلاده أجرت تجربة إطلاق صاروخ أرض- جو من طراز "سام" بأنه "مزاعم خاوية لا أساس لها، وتهدف إلى إثارة إيرانوفوبيا".

وقال دهقان إن "الشعب الإيراني سيرد على الحرب النفسية والتهديدات" في المسيرات التي ستنطلق، الجمعة، في كافة أنحاء إيران بمناسبة الذكري السنوية للثورة الإسلامية التي حدثت في 11 فبراير عام 1979. وأضاف أن "البرنامج الصاروخي الإيراني برنامج عادي والتجارب الصاروخية من البرامج المخطط لها سلفا للحفاظ على الجهوزية الدفاعية للبلاد".

وتابع دهقان قائلا إن "المزاعم الخاوية التي تطلق بين الحين والآخر والمخطط لها من قبل الكيان الصهيوني، تهدف إلى الاستفزاز والتخويف من إيران"، داعيا الدول المجاورة في منطقة الخليج إلى "عدم الانجرار وراء الضجة الإعلامية، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تشكل تهديدا لهم أبدا، والامريكيون يهدفون من وراء الحرب النفسية إلى بيع المزيد من الأسلحة".