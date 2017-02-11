دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عادل الجبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إن موقف بلاده وتركيا متطابق فيما يتعلق بملف الأزمة السورية، لافتا إلى أن محادثات أستانة هي خطوة فنية.

جاء ذلك في مقابلة أجراها مع قناة TRT ونقلها موقع وزارة الخارجية السعودي، حيث قال: "لدينا تطابق في المواقف بين المملكة العربية السعودية وتركيا حول هذه القضية (الأزمة السورية) محادثات أستانة هي فنية مصممة لتطبيق وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وهذا نريده كلنا."

وأضاف: "الخطوة المقبلة هو متابعة المحادثات تحت مظلة أممية في جنيف على أساس جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254 وذلك ليكون هناك مجلس سياسي انتقالي وحل سياسي، كلانا (السعودية وتركيا) تؤمنان بسوريا موحدة وبسوريا ذات ديمقراطية وبسوريا حيث يقرر الشعب مصيره بنفسه وكلانا يؤمن بسوريا المساواة."

وحول العلاقات بين البلدين، قال الجبير، إن الهدف من لقاء عدد كبير من المسؤولين السعوديين والأتراك هو "لرفع العلاقات بين البلدين إلى مكان أفضل بحسب يمكننا تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين إلى جانب رفع التعاون بشتى المجالات سواء في مجال الأمن أو مكافحة الإرهاب أو في المجال العسكري بما يخدم مصلحة شعبينا."