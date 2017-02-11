دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، السبت، إن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك الحوثي "يتبجح بالطائرات بلا طيار الإيرانية وبقدرة صواريخه الإيرانية استهداف الرياض". فيما أثارت تصريحات الحوثي عن استخدام الولاعات في تدمير دبابات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

في خطابه الجمعة الحوثي يتبجح بالطائرات بلا طيار الإيرانية و بقدرة صواريخه الإيرانية إستهداف الرياض، دور طهران في دعم التمرد مستمر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 11, 2017

وأضاف قرقاش، في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن تحالف الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح "اعتقد أن السيطرة على اليمن ستكون سهلة ولكن أثبتت الأحداث أن طريق التمرد منحدر خطر، التآمر مع إيران والخطاب المذهبي لم يسعفهم".

وتابع: "أحلام السيطرة تبخرت وخطاب المقاومة الزائف لن يسعفهم، الانتشار على الأرض يتقلص، فشلوا في الإدارة السياسية والاقتصادية، التمرد تراجيديا يمنية"، معتبرا أن "الخطاب السياسي الحوثي يبرز توجه قرون وسطى طائفي، مهووس بالكرامات ومجنون بتقديسه للأفراد، ومعه خطاب صالح الانتهازي يعريه سنوات من شهوة السلطة".

وكان الحوثي قال، في كلمة له، الجمعة، إن "شعبنا اليوم بالرغم من الحصار الشديد والمعاناة الاقتصادية الشديدة وظروف الحرب الصعبة يبني قدراته العسكرية... وعلى رأس هذه القدرات القدرة الصاروخية التي وصلت بدءا من صاروخ الصرخة إلى بركان2 الذي مداه اليوم يصل إلى الرياض وفيما بعد إلى ما بعد الرياض".

وأضاف: "التطوير مستمر اليوم في القدرة الصاروخية لمديات أبعد ولفاعلية أكثر وكذلك في إنجاز مهم ونوعي بدأ في تصنيع طائرات بلا طيار هي كذلك ستأخذ مسارات متطورة ومديات أبعد وأرفع وأكثر فاعلية"، وفقا لما نقله موقع "أنصار الله".

واعتبر الحوثي أن دول التحالف العربي "يكادون أن يوشكوا أن يفقدوا ما بأيديهم من مدرعات ومعدات عسكرية ويضطرون إلى شراء المزيد في صفقات مرهقة لهم اقتصاديا"، وقال: "وهذا واضح حتى دبابة الأبرامز فخر الصناعات الأمريكية، دبابة الأبرامز هذه في الحدود تحولت إلى صيد جذاب للمقاتل اليمني وكأنها أرنب أو ظبي وديع يلاحقه أسد والولاعات، الولاعات لهم بالمرصاد، المقاتل اليمني سيُحرق المزيد والمزيد بالولاعات".

وأثار حديث الحوثي عن تدمير الدبابات بالولاعات موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت عدة وسوم منها "#ولاعة_الحوثي" و"#معك_ولاعه" و"#ولاعة_عبدالملك" و"#عبده_ولاعة" و"#قائد_مسيرة_الولاعات"، ونعرض فيما يلي مجموعة من هذه التغريدات:

الخيارات الاستراتيجية والصمود طلعت ولاعة قال عبدالملك الحوثي سيقاتلون أنصاره با الولاعات .. pic.twitter.com/AX3KrtLkST — مختار الرحبي (@alrahbi5) February 11, 2017

تخيلوا أنه في واحد راح يشتري ولاعة جديد عشان عبد الملك الحوثي يشتي يستخدمها خلال خطابه و طبعاً ناقشوا لونها و أهمية وجود... Posted by Waleed Alkobary on Saturday, February 11, 2017

#عبده_ولاعة

التحالف ينشر منظومة صواريخ مضاده للولاعات 😂😂 — mohmad hzazi (@waled2223) February 11, 2017

الذنب عبدالملك الحوثي يخرج ويقول أنه سيواجه الأعداءبالولاعة.

أين هي الخيارات الاستراتيجية الكاذبة ؟التي تحولت إلى ولاعة نووية عابرة للقارات! pic.twitter.com/kJoLVQbG3P — #فهد ديباجي (@fahddeepaji1) February 11, 2017