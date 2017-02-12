دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى البحرين في بداية جولة خليجية تشمل قطر والمملكة العربية السعودية التي أكد أن بلاده تولي أهمية بالغة لأمنها واستقرارها.

وقلّد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التركي، وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية أن تقليده الوسام جاء "تقديرا لجهوده بخدمة الأمة الإسلامية"، بينما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن الوسام "تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات البحرينية التركية".

وكان أردوغان أكد، في كلمة له في مطار إسطنبول قبل توجهه إلى البحرين، أن بلاده أسست علاقات صادقة ووثيقة مع المملكة، خلال العامين الأخيرين على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتجارية وغيرها.

وقال: "ننظر إلى علاقاتنا مع السعودية الشقيقة والصديقة من زاوية استراتيجية، ونولي أهمية بالغة لأمنها واستقرارها، وسنعمل على تقييم قرارات اجتماع مجلس التنسيق خلال لقائنا مع الملك سلمان". وأضاف: "زيارة أخي الملك سلمان إلى تركيا في أبريل الماضي، كانت بمثابة منعطف مهم في العلاقات الثنائية في كافة النواحي، كما أن مجلس التنسيق التركي السعودي الذي تم تأسيسه، أكسب علاقات البلدين بعداً جديداً"، وفقا للأناضول.