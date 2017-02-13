دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الداعية المصري، خالد الجندي، خلال حلقة، الأحد، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "DMC"، إن الخمر ليست نجسة، وإن بعض الصحابة كانوا يشربون الخمر قبل الصلاة حتى نزول آيات التحريم.

وأضاف الجندي: "الخمر ليست نجسة، وده مش رأيي، ده رأي أبو حنيفة، واللي يقول إن أبو حنيفة مقالش كدة يا ريت يروح يقرأ."

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