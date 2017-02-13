دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الداعية المصري، خالد الجندي، خلال حلقة، الأحد، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "DMC"، إن الخمر ليست نجسة، وإن بعض الصحابة كانوا يشربون الخمر قبل الصلاة حتى نزول آيات التحريم.
وأضاف الجندي: "الخمر ليست نجسة، وده مش رأيي، ده رأي أبو حنيفة، واللي يقول إن أبو حنيفة مقالش كدة يا ريت يروح يقرأ."
شاهد الفيديو:
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.