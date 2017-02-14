الكويت (CNN) -- وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في جلسته العادية الثلاثاء على طلبات النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن أربعة من أعضائه، بينهم ثلاثة على صلة بقضية جنائية تعرف في الكويت بملف "اقتحام المجلس" التي تعود للعام 2011.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية، فإن الحصانة رُفعت عن النائب أحمد نبيل الفضل، وذلك في قضيتين على صلة "بجنح مباحث إلكترونية" أما النواب جمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد المطير فقد رُفعت عنهم الحصانة في قضية جنايات مباحث تتعلق بحادث اقتحام مجلس الأمة.
ويأتي قرار المجلس بعد أيام على موافقة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فيه على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الثلاثة الذي يعتبر الطبطبائي أبرزهم بسبب انتمائه إلى كتلة التيار السلفي التي تمثل شريحة وازنة في البلاد.
ويعود حادث الاقتحام إلى عام 2011 عندما دخل المئات من ناشطي المعارضة إلى مبنى المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء حينها.
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