القاهرة، مصر (CNN)-- شهدت حركة التغيير المحدودة لعدد من الوزراء والمحافظين بمصر، تولى سيدة لأول مرة بمنصب محافظ، وذلك بعد تصعيد المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة لتشغل منصب المحافظ، لتصبح بذلك أول سيدة في مصر تشغل هذا المنصب، كما كانت أول امرأة تشغل منصب نائب المحافظ.

وأدى 5 محافظين جدد اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، لمحافظات القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، وذلك ضمن حركة تغيير محدودة شملت 9 وزراء جدد و4 نواب للوزراء.

وقالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، في مقابلة مع CNN بالعربية إنها تتشرف كونها أول امرأة مصرية تتولى منصب محافظ في مصر العظيمة، مضيفة أنها ليست المرة الأولى التي تشغل فيها مناصب قيادية حيث سبق اختيارها لمنصب نائب المحافظ منذ ثلاث سنوات، وقبلها كانت تعمل رئيس شركة المياه.

وعن تزامن اختيارها كأول سيدة لمنصب المحافظ مع إطلاق الدولة العام الحالي "عام المرأة"، علقت نادية عبده، قائلة: "اختياري لمنصب محافظ بالتزامن مع عام المرأة بمصر يعتبر عامل مكمل، إلا أن الكفاءة والخبرة وانجاز العمل هما أساس الاختيار أيضا".

وأضافت أنها لن تتحيز للمرأة، ولكنها تضع نصب أعينها الكفاءة والقدرات شرطان للاختيار، مشيرة إلى أنها سبق أن عينت 4 مهندسات أحدهما في منصب وكيل وزارة والثلاث الأخريات مديرين للعموم طبقا لقدراتهم وعملهم، لافتة بالقول: "أريد كفاءات وتوافق من المجتمع إذ لا يوجد في العمل شيء اسمه امرأة ورجل إلا بالخبرة والقدرات والكفاءة."

أما عن أولويات عملها بالمحافظة، أكدت نادية عبده، أنها تعطى الأولوية لتأهيل محافظة البحيرة لتصبح محافظة استثمارية جذابة بهدف توفير فرص عمل للشباب، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنموية قومية، لافتة إلى أن المحافظة تضم منطقتين صناعيتين أحدهما بها استثمارات تصل إلى 7 مليار جنيه، وفى المنطقة الأخرى توجد بها استثمارات بنحو 300 مليون جنيه.

وأضافت "سأعمل على تطوير البنية التحتية والخدمات بالمحافظة من خلال متابعة مشروعات المياه والصندوق الاجتماعي والتأمين الصحي، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً فضلا عن الاهتمام بمشروعات البيئة النظيفة وغيرها."

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال شهر ديسمبر الماضي، عام 2017 "عام المرأة المصرية".

ووفقاً للموقع الرسمي لمحافظة البحيرة، تخرجت المحافظ الجديد نادية عبده في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الكيمياء عام 1968، وأجرت بعدها دراسات عليا في مجال الصحة البيئية وحصلت على ماجستير في الهندسة الصحية جامعة الإسكندرية.

أما عن حياتها المهنية تدرجت نادية عبده، بشركة مياه الشرب بالإسكندرية قبل أن ترأسها لمدة 10 أعوام، ثم تم اختيارها كنائب لمحافظ البحيرة، كما أنها عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لمعهد البحر الأبيض المتوسط IME بفرنسا منذ عام 1987، وعضو الجمعية العامة للمجلس العالمي للمياهacwua وعضو جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وعلقت السفيرة ميرفت التلاوي مديرة منظمة المرأة العربية، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنها كانت قد رشحت نادية عبده وآخرين لمنصب المحافظ، منذ عهد الإخوان ولم أنجح في ذلك وأخيرا تم تعينها بمنصب محافظ البحيرة لكفاءتها وعملها المشهود له.

وأشارت إلى اختيار "عبده" بعام المرأة الذي أعلنه الرئيس تنفيذا لما يعد به، اذ لا يعقل أن تكون السودان بها 5 سيدات بمنصب المحافظ مقارنة بمصر، كما يجب التخلص من التفكير السلفي والرجعى لبعض الجماعات التي أدت لتراجع دور المرأة.

ووصفت اختيار نادية عبده لمنصب المحافظ، بأنه انتصار بسيط وليس كافيا، إذ تحتاج المرأة للكثير، وكشفت أنها كانت قد طالبت شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في عام 2012، بضرورة إصدار وثيقة تتعلق بحقوق المرأة في الاسلام، لخرس الأصوات والاجتهادات الشخصية، كون الإسلام أعطى حقوق كثيرة للمرأة، ولكن الإخوان رفضوا إصدارها أن ذاك بحسب قولها.

وأضافت التلاوي التي شغلت منصب رئيس المجلس القومي للمرأة سابقا، انها تأمل بأن تقوم الدولة بتخصيص مؤسسات مالية للمرأة والمرأة العاملة، حيث توجد نحو مليار و200 مليار سيدة في العالم لا يتعاملون مع البنوك، إضافة إلى إصدار صندوق للمرأة الريفية التي تعمل منذ شروق الشمس وتترك عملها، إضافة الى تغير قانون جديد للأحوال الشخصية، وذكرت أن قضية توثيق الطلاق الشفوي فرع صغير من القضية، والا لم يكن هناك كل هؤلاء الأطفال بالشوارع.