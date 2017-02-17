نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال رشيد خالدي، البروفيسور في الدراسات العربية الحاضرة في جامعة كولومبيا الأمريكية، إن إمكانية نقل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لسفارة بلاده إلى القدس سيخلق الكثير من المشاكل ويسبب الإحراج لدول في المنطقة.

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وأوضح رشيدي في مقابلة مع الزميل فريد زكريا ببرنامج GPSعلى شبكة CNN انه إن حصل ذلك، فسيتسبب بإحراج شديد لحلفاء أمريكا مثل السعودية ودوّل الخليج، الى جانب إحراج دول، مثل الأردن ومصر، التي لديها اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

وتابع المحلل قائلا: "نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيعتبر عملا غير ودي إطلاقا.. سيؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار دول مثل الأردن على سبيل المثال، حيث يشكل الفلسطينيون جزءا كبيرا من السكان، والعديد منهم يحملون جوازات سفر أردنية."

وأضاف: "على الصعيد الداخلي سيكون هناك عدم استقرار في الأراضي المحتلة، وهو أمر أيضا يثير قلق الأردن، ومن المفترض أن يثير قلق الإسرائيليين، وأعتقد أن وكالات الأمن الإسرائيلية والجيش لا يفضلوا ذلك لأنهم يعلمون أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى مشاكل في الأراضي المحتلة."