دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعت جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، الشيخ عمر عبدالرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، الذي فارق الحياة، السبت، في محبسه بالولايات المتحدة، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتورط في هجمات نيويورك عام 1993.

وذكرت الجماعة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها "تتقدم بخالص التعازي إلى أسرة وطلاب ومحبي الشيخ الدكتور عمر عبدالرحمن، الأستاذ بجامعة الأزهر، المغفور له بإذن الله، الذي قضى نحبه صابرا في محبسه بالسجون الأمريكية".

وأضاف البيان: "رحمة الله على فقيد العمل الإسلامي، الذي حبسته الأنظمة القمعية المختلفة، واتهمته الولايات المتحدة الأمريكية زورا بهتانا بالإرهاب، وهو الشيخ العجوز الضرير، ومنعت عنه الرعاية الصحية حتى لقى ربه.. فاللهم تقبله وأرحمه".

من جانبه، قال الداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "رحم الله د. عمر عبدالرحمن وغفر له. لقي ربه صابرا محتسبا. اختلفنا مع بعض أفكاره، ورحبنا بمراجعات الجماعة الإسلامية التي تمت بمباركة منه".