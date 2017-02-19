دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أبرمت القوات البحرية الإماراتية، الأحد، صفقة لشراء صواريخ من نوع RAM، مع شركة ريثيون المصنعة، وذلك في خطوة سترفع من قدرات الدفاع الذاتية للسفن والزوارق الإماراتية.

وتتميز صواريخ RAM وهي اختصار لـ"Rolling Airframe Missiles" بأنها أسرع من الصوت وخفيفة الوزن وسريعة في رد الفعل، وقادرة على التوجيه الذاتي، ومصممة لحماية السفن ضد الصواريخ المضادة للسفن وطائرات الهليكوبتر والطائرات.

وستستخدم هذه الصواريخ وفقا للبيان الصادر عن الشركة المصنعة والذي وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "لحماية السفن الحربية الإماراتية من فئة بينونة، والتي ستستخدمها القوات البحرية الإماراتية في أعمال المراقبة والمهام الاعتراضية ودوريات خفر السواحل وعمليات طائرات الهليكوبتر وغيرها من المهام الأمنية الأخرى."

ونقل البيان على لسان آلان ديفيز، مدير الأنظمة الدفاعية قصيرة المدى في ريثيون، قوله: "إن صواريخ RAM Block 2 تعد مناسبة للقوات البحرية الإماراتية لأنها تدافع ضد تهديدات معقدة تقوم بالمناورة أسرع من أنظمة أخرى."