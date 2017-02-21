بغداد، العراق (CNN)— نشرت مديرية الاستخبارات العراقية، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر عددا كبيرا من المعدات والوثائق إلى جانب طائرات دون طيار استخدمها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

وذكرت المديرية في مقطع الفيديو: "ضمن سلسلة العمليات البطولية والاستباقية لإبطال مديرية الاستخبارات والأمن ضد التنظيمات الإرهابية، عرضت مديرية الاستخبارات العسكرية عدداً كبيراً من الوثائق والمناهج التعليمية لعصابات داعش الإرهابية، أيضاَ عدداً من المعدات والطائرات المسيرة التي تستخدمها في عمليات التجسس واستهداف القطعات العسكرية والمواطنين."

وأضافت المديرية أنها حصلت أيضا على "مجموعة كبيرة من الأجهزة الالكترونية المستولى عليها إذ تحوي على كم هائل من المعلومات التي أصبحت تحت سيطرة قواتنا الأمنية حيث سيكون لها الأثر الكبير في انجاز عمليات التحرير للساحل الأيمن من مدينة الموصل."