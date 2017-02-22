القاهرة، مصر (CNN)-- قال محامي الجماعة الإسلامية منتصر الزيات، الأربعاء، إن سلطات الأمن المصرية اشترطت عدم التجمهر عند استلام جثمان الشيخ عمر عبدالرحمن، الذي وصل من الولايات المتحدة إلى مصر، في وقت سابق، لدفنه في مسقط رأسه.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت وفاة الشيخ عمر عبدالرحمن، السبت الماضي، في أحد السجون بولاية نورث كارولينا، حيث كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بعد إدانته بالتورط في التفجيرات التي شهدتها نيويورك عام 1993.

وأكد الزيات، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن عزاء أسرة الشيخ عمر عبدالرحمن سيقتصر على وقت دفنه في المقابر فقط ولن تقيم الأسرة مجلس عزاء بعدها، مشيرا إلى جثمان الشيخ عمر عبدالرحمن سيدفن في مسقط رأسه بالجمالية في محافظة الدقهلية.

وقال الزيات بشأن تلقى أسرة الشيخ للعزاء في المقابر: "في تقديري بأنه نوع من المضايقات الأمنية، ولكن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية سيقيم سرادق عزاء لأسرة الشيخ". وأضاف: "سلطات الأمن أيضا اشترطت بألا يكون هناك تجمهر أو أعداد كبيرة من أنصار وأسرة الشيخ بالمطار".

وتابع الزيات بالقول إنه "لم يحضر سوى نحو 100 شخص فقط من قيادات الجماعة الإسلامية وأسرة الشيخ خلال استقبال الجثمان"، غير أنه توقع مشاركة أعداد أكبر في تشييع جثمان الشيخ الراحل بمسقط رأسه بقرية الجمالية بمحافظة الدقهلية.