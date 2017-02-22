موسكو، روسيا (CNN) -- سخر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، من تصريحات نظيره البريطاني مايكل فالون التي طالب فيها بمنع "الدب الروسي" من "غرس مخالبه في ليبيا"، وحذر لندن من "التحرش بالدب"، ليعود فيتهكم على الشعار الرسمي البريطاني، وهو الأسد، عبر وصفه بـ"القطة."

وقال شويغو، وهو يبتسم، خلال مشاركته في افتتاح منتدى شبابي بمعهد العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء: "يمكننا أن نواصل مناقشة "موضوع الوحوش". ماذا يظهر في شعارهم الوطني (في بريطانيا) – لبؤة أليس كذلك؟"

ونقلت قناة RT الروسية الرسمية عن شويغو قوله: "لدينا مثل قديم يقول: جميع الأسود قطط لكن ليست جميع القطط أسودا. ولذلك ليهتم كل بشؤونه. ولا نظن أن وحشا نشأ في حديقة الحيوانات التابعة لهم قادر على فرض إملاءاته على دب الغابة".

وجاء تصريح شويغو ردا على تصريحات وزير الدفاع البريطاني خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، إذ عبر عن قلقه من الاتصالات الروسية الأخيرة مع ليبيا، معتبرا أن موسكو تقوم باختبار متانة الصف الغربي. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن فالون قوله أثناء مداخلاته في مؤتمر ميونيخ: "لا نريد أن يغرس الدب مخالبه في ليبيا".