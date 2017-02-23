دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، الخميس، أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة "للرد والردع"، معتبرا أن التهديدات التي توجهها بعض الدول إلى إيران لا تشكل أي مصدر قلق لبلاده.

وقال باقري إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفضل حالة ممكنة من حيث الأمن القومي والاستقرار والجهوزية ومستوي الرد والردع لمواجهة التهديدات". وأضاف: "التصريحات والتهديدات التي أطلقت ضد إيران في مؤتمر ميونخ، أو أي محفل آخر، تكشف عن تَقَهْقُرهم وفشلهم أمام الشعب الإيراني"، وفقا لما نقلته وكالتي أنباء "إرنا" و"تسنيم" الإيرانيتين.

وأكد باقري أن "مثل هذه المواقف على صعيد الامن القومي لا تشكل أي مصدر قلق بالنسبة إلينا لأن قواتنا المسلحة على يقظة وجهوزية تامة ولديها رصد استخباراتي كامل للمنطقة"، معتبرا أن "مثل هذه التصريحات تعد دليلاً على تخلف مطلقيها".