واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سافر السيناتور الأمريكي الجمهوري، جون ماكين، في رحلة سرية إلى سوريا الأسبوع الماضي، حسبما أكد مكتبه لشبكة CNN، الأربعاء.

وقالت جولي تارالو، المتحدثة باسم ماكين، إنه أجرى الزيارة الرسمية التي لم يعلن عنها مسبقاً إلى شمال سوريا، حيث تتكشف الحملة لاستعادة الرقة، العاصمة الفعلية لتنظيم "داعش".

وأضافت تارالو بأن "السيناتور ماكين سافر إلى شمال سوريا الأسبوع الماضي لزيارة القوات الأمريكية المنتشرة هناك ولمناقشة حملة مكافحة داعش والعمليات الجارية لاستعادة الرقة."

ووصف مكتب ماكين الزيارة بأنها فرصة "لتقييم الظروف الديناميكية على الأرض" هناك، وأشاد مكتب السناتور الجمهوري بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لطلبه إعادة النظر في استراتيجية الولايات المتحدة لهزيمة "داعش".

ويُذكر أن ماكين طالب بتدخل عسكري أمريكي أكثر عدوانية في الحرب الأهلية السورية.

وكانت هذه أول زيارة له إلى الدولة التي مزقتها الحرب منذ عام 2013.

وجاءت زيارة ماكين بعد أسابيع من إقدام النائب، تولسي غابارد، وهو ديمقراطي من هاواي، على رحلة سرية لسوريا أيضاً. لدى عودتها، قالت غابارد إنها التقت مع الرئيس السوري بشار الأسد، وقال مكتبها إنها تحملت شخصياً نفقات رحلتها بعد أن وُضع تمويل تلك الرحلة تحت المجهر.

وقال مكتب ماكين إن الرحلة كانت رحلة وفد كونغرس رسمية، ما يعني أن الحكومة الأميركية رعتها ودفعت أتعاب السفر لعضو مجلس الشيوخ.