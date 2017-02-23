بعد انفصالهم قرابة 4 أشهر.. طفل عراقي مصاب بأمريكا يلتقي بوالديه

طفل عراقي مصاب بأمريكا يلتقي بوالديه

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
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بعد قرابة 4 أشهر ورفض التأشيرة 3 مرات والآن أكثر من يوم كامل من السفر، وصل عجيل محسن وزوجته فلوزا خلخ إلى بوسطن من شمال العراق، لإعادة لم شملهم مع ابنهما البالغ من العمر عامين، ديليبرين.

بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد قرابة 4 أشهر ورفض التأشيرة 3 مرات والآن أكثر من يوم كامل من السفر، وصل عجيل محسن وزوجته فلوزا خلخ إلى بوسطن من شمال العراق، لإعادة لم شملهم مع ابنهما البالغ من العمر عامين، ديليبرين. الوالدان انهالا بالبكاء، حيث اجتاحتهما العاطفة مع رؤية ابنهما مجدداً. فهذه ليست مكالمة فيديو، ويمكنهما لمسمه وعناقه وتقبيله.

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