بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد قرابة 4 أشهر ورفض التأشيرة 3 مرات والآن أكثر من يوم كامل من السفر، وصل عجيل محسن وزوجته فلوزا خلخ إلى بوسطن من شمال العراق، لإعادة لم شملهم مع ابنهما البالغ من العمر عامين، ديليبرين. الوالدان انهالا بالبكاء، حيث اجتاحتهما العاطفة مع رؤية ابنهما مجدداً. فهذه ليست مكالمة فيديو، ويمكنهما لمسمه وعناقه وتقبيله.