دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الأردنية، الجمعة، عن تحطم طائرة عسكرية طراز "إف 16" داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث كانت تشارك في مهمة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم نظام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المعترف به دوليا.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن "إحدى طائرات سلاح الجو الملكي نوع F16 المشاركة في مهمة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية سقطت داخل الأراضي السعودية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "بترا" الأردنية الرسمية.

وأضاف المصدر أن "قائد الطائرة الملازم أول طيار مقاتل عدنان نعيم عبد العزيز نباص تمكن من القفز بالمظلة داخل الأراضي السعودية ولم يصب بأذى وسيتم إعادته مساء الجمعة إلى الأردن بالتنسيق مع السلاح الجو السعودي".

في الوقت نفسه، أكدت قيادة "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، في بيان، تعرض طائرة مقاتلة أردنية لخلل فني أدى إلى سقوطها، في قطاع نجران داخل الأراضي السعودية، بعد ظهر الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.