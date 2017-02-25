دمشق، سوريا (CNN)— قتل 32 شخصا وجرح 24 آخرين في تفجيرين انتحاريين استهدفا مركزيين أمنيين بمدينة حمص السورية، وفقا لما نقله التلفزيون السوري الرسمي على لسان طلال البرازي، محافظ المدينة.

حمص بين خطوط النار والمنتجعات السياحية 1:17

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن التفجيرين نجما عن "هجمات نفذها مسلحون داخل مدينة حمص، وأن من بين القتلى ضابط برتبة عميد."

وأضاف تقرير المرصد: "الهجمات استهدفت فرعي مخابرات أمن الدولة والمخابرات العسكرية بحيي الغوطة والمحطة بالمدينة، في حين لا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالات خطرة، وسمعت صباح اليوم أصوات إطلاق نار ناجمة عن هجوم على هذه المراكز والتي ترافقت مع دوي انفجارات في مناطق الاشتباك."