دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لا تزال القوات العراقية تتقدم في مناطق غرب الموصل ضمن العمليات التي تقوم بها لاستعادة المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

شاهد.. معارك بين الشرطة الاتحادية العراقية وتنظيم داعش قرب الموصل 2:02

وتظهر الخريطة في الأعلى المناطق التي تسيطر عليها القوات العراقية باللون الأخضر بعد استعادة مطار الموصل الذي يعتبر إحدى المناطق الاستراتيجية المهمة غرب نهر دجلة، في حين يستمر تنظيم داعش بفدان المناطق التي كان يسيطر عليها.

ويذكر أن اللواء بالشرطة الفيدرالية العراقية، رائد جودت، قال في تصريح سابق لـCNN إن القوات العراقية تضييق الخناق أكثر وأكثر على مقاتلي داعش، لافتا إلى أن تمكن القوات المختصة العراقية من تدمير 25 عبوة ناسفة وضبطت العديد من الأسلحة التابعة لمقاتلي التنظيم.