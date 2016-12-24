هذا المقطع يظهر كل زلزال تم توثيقه من 1 يناير 2001 إلى 31 ديسمبر 2015.

هذه الفترة تضمنت بعض الحوادث المدمرة، مثل زلزال سومطرة الذي كان بقوة 9.1 على مقياس ريختر في 2004.

بجانب زلزال ساموا بقوة 8.1 على مقياس ريختر في 2009.

إضافة إلى زلزال تشيلي بقوة 8.8 على مقياس ريختر في 2010 وزلزال مدمر بقوة 9.1 على مقياس ريختر بقرب اليابان في 2011