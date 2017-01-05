نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكدت شركة أبل استثمارها لما يصل إلى مليار دولار أمريكي في صندوق استثماري تابع لمجموعة "سوفت بنك" اليابانية العملاقة، في خطوة قد تدغدغ في الوقت نفسه آمال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي يرغب بجذب المزيد من نشاط ريادة الأعمال إلى بلاده لخلق الوظائف، وذلك بعد إعلان الصندوق الذي تشارك فيه السعودية نيته ضخ استثمارات كبيرة.

ويرى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أن الفضل يعود له في عقد أمريكا صفقة مع صندوق "سوفت بنك" لاستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة. وتعهد ماسايوشي سون، الملياردير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سوفتبنك" (SFTBF)، باستثمار مبلغ ضخم في سوق الشركات الناشئة الأمريكية.

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ويُرجح أن جزءاً كبيراً من السيولة ستأتي من الحكومة السعودية، إذ سبق لسون أن ذكر بأن مصدر الاستثمار هو صندوق نقد يبلغ 100 مليار دولار أطلقته "سوفتبنك" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، ضمن خطة السعودية للحد من الاعتماد الاقتصادي على النفط.