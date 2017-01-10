جربنا لكم.. متتبع النشاط الجسدي من شواروفسكي

جربنا لكم.. متتبع النشاط الجسدي من شواروفسكي

علوم وتكنولوجيا
آخر تحديث منذ32 دقيقة.
تكنولوجيالايف ستايل
2:09

قامت CNN بالعربية بتجربة متتبع النشاط الجسدي من شواروفسكي، إليكم النتيجة.

تكنولوجيالايف ستايل