جربنا لكم.. متتبع النشاط الجسدي من شواروفسكي
جربنا لكم.. متتبع النشاط الجسدي من شواروفسكي
علوم وتكنولوجياآخر تحديث منذ32 دقيقة.
2:09
قامت CNN بالعربية بتجربة متتبع النشاط الجسدي من شواروفسكي، إليكم النتيجة.
قامت CNN بالعربية بتجربة متتبع النشاط الجسدي من شواروفسكي، إليكم النتيجة.
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