هونغ كونغ (CNN)-- قامت شركة تصنيع الإلكترونيات "ساسومنغ" بإلقاء اللوم على "التصميم والإنتاج الضعيفين، فيما يخص ارتفاع حرارة هواتف "نوت 7".

وأشارت الشركة إلى أن نتائج تحقيقها والتحقيقات التي أجرتها ثلاث منظمات صناعية منفصلة بخصوص ما حصل، دلت بأن البطاريات كانت السبب بتعطل الأجهزة وارتفاع حرارتها، وفقاً لما أشارت إليه الشركة التي تعتبر الأولى عالمياً بتصنيع الهواتف الذكية، الإثنين.

الضجة التي أحدثتها عدة حوادث مع الهاتف دعت إلى استدعاء عدد منها ومنع خطوط الطيران من السماح للركاب بحمل الأجهزة على متن رحلاتها الجوية، ما أدى إلى الإضرار بسمعة الشركة عالمياً.

وفي الإنفوجرافيك أعلاه نورد لكم ما أعلنه القائمون على الشركة لأسباب ما حصل ونتائج تحقيقاتهم.