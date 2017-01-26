تطمح فنلدا الى أن تكون دولة خالية من التدخين بحلول عام 2040

الأمر الذي يعني أن أقل من 2 بالمائة فقط من البالغين سيدخنون السجائر

لتحقيق ذلك أدخلت فنلندا سلسلة من التدابير حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2016

من ضمنها حظر التدخين في الشرفات الخاصة اذا ما تسبب هذا الأمر بازعاج للجيران

فرض رسوم مرتفعة على التجار الذين يبيعون التبغ بقيمة تقدر بنحو 500 يورو

وكذلك منع أي منكهات في السجائر العادية أو الإلكترونية

بلدان أخرى تشهد أيضاً تقدماً على صعيد حظر التدخين

في أستراليا توضع رسائل تحذيرية على علب التبغ كما تفرض ضرائب باهضة

الصين حظرت التدخين في الأماكن المغلقة في عدد من المدن من بينها بكين

في عام 2004 أصبحت ايرلندا أول بلد يحظر التدخين في الأماكن العامة