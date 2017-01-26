إبقاء امرأة على قيد الحياة دون الرئتين

للمرة الأولى على الإطلاق، قال الأطباء إنهم أنقذوا حياة امرأة عن طريق إزالة رئتيها

شاف كيشافجي/ طبيب في برنامج زراعة الرئة في تورنتو: "ربما جرت المحاولة سابقا ولكنها لم تنجح، وأعتقد أن ما حدث هو شيء مهم حقا".

عاشت ميليسا بينوا ولمدة ستة أيام بدون رئتين قبل زراعة رئة لإنقاذ حياتها

ولدت بينوا وهي تعاني من مرض التليف الكيسي وهو مرض جيني يتلف الرئتين

قال الأطباء إنها كانت ستموت لو لم ينفذوا هذا الإجراء الصعب

بينما كانت في غيبوبة، ظلت على قيد الحياة بفضل تكنولوجيا تضخ الأوكسجين في دمها

ميليسا بينوا/ المريضة: "عندما أزالوا أنبوب التنفس العنقي. رائع، هذا هو شعور التنفس كشخص طبيعي، كان شعورا لا يصدق".