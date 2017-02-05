دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعا رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الأحد إلى النذر لفوز المنتخب المصري ضد نظيره الكاميروني في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، عوضا عن التقدم بالتبرعات المعتادة.

كل واحد فينا يعمل ندر لمصر لو كسبنا الماتش بكره و بلاش فكرة التبرع بالفلوس المعتادة ،لا عايزين افكار جديدة نزرع شجرة أو نزور بيت العجزة..او — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) ٤ فبراير، ٢٠١٧

جاء ذلك في تغريدة على صفحة ساويرس بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، السبت، حيث قال: "كل واحد فينا يعمل ندر لمصر لو كسبنا الماتش بكره وبلاش فكرة التبرع بالفلوس المعتادة، لا عايزين افكار جديدة نزرع شجرة أو نزور بيت العجزة..او"

وتابع في تغريدة منفصلة، الأحد: "تعافى عصام الحضري حارس مرمى المنتخب من نوبة البرد التي داهمته أمس وأصبح جاهزا لقيادة مصر أمام الكاميرون الليلة في نهائي كأس الامم الافريقية."

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