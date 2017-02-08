قاضي دمشق يدعو لتعدد الزوجات بسبب العنوسة.. وناشطون يسألون عن الأسد

قاضي دمشق يدعو لتعدد الزوجات بسبب العنوسة

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و16 دقيقة.
سوريابشار الأسدالحياة الزوجيةالحرب السورية
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النصيحة جاءت على لسان القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي بمقابلة مع صحيفة تشرين الحكومية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نصيحة بتعدد الزوجات في سوريا، إذ جاءت النصيحة على لسان القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي بمقابلة مع صحيفة تشرين الحكومية. حيث قال إن نسبة النساء باتت 65% من المجتمع بسبب الحرب مقابل نسبة ذكور لا تزيد عن 35%، واقترح المعراوي الزواج الثاني كحل للتخلص من هذه الظاهرة.

سوريابشار الأسدالحياة الزوجيةالحرب السورية