دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نصيحة بتعدد الزوجات في سوريا، إذ جاءت النصيحة على لسان القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي بمقابلة مع صحيفة تشرين الحكومية. حيث قال إن نسبة النساء باتت 65% من المجتمع بسبب الحرب مقابل نسبة ذكور لا تزيد عن 35%، واقترح المعراوي الزواج الثاني كحل للتخلص من هذه الظاهرة.
قاضي دمشق يدعو لتعدد الزوجات بسبب العنوسة.. وناشطون يسألون عن الأسد
قاضي دمشق يدعو لتعدد الزوجات بسبب العنوسة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و16 دقيقة.
0:46
النصيحة جاءت على لسان القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي بمقابلة مع صحيفة تشرين الحكومية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.