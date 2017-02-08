دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- موجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نصيحة بتعدد الزوجات في سوريا، إذ جاءت النصيحة على لسان القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي بمقابلة مع صحيفة تشرين الحكومية. حيث قال إن نسبة النساء باتت 65% من المجتمع بسبب الحرب مقابل نسبة ذكور لا تزيد عن 35%، واقترح المعراوي الزواج الثاني كحل للتخلص من هذه الظاهرة.