دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، مقطع فيديو، الجمعة بعنوان "سر لا تعلمون أحد،" في لفتة إلى ذكرى عيد ميلادها، وذلك في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.
وقالت أحلام في مقطع الفيديو: "معصومة.. أبي أقلك شي، وما تعلمين أحد.."
وذكرت الفنانة الإماراتية في تغريدة منفصلة أنها متوجهة إلى لبنان، في حين أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات سابقة للفنانة في ردها على هجوم إعلاميين لبنانيين ومطالبات بمنعها من دخول لبنان منتصف العام 2016.
وكانت الفنانة الإماراتية قد ردت في الماضي على هذه الدعوات مسمية إعلاميين لبنانيين بأسمائهم ومؤكدة على أن هؤلاء لا يمثلون لبنان.
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