دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه الداعية الإسلامي، عائض القرني، رسالة مصورة بعد وصول عدد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إلى 15 مليونا.

#عايض_القرني_15_مليون_متابع

"اللهم كما جمعتنا في هذا الحساب، فقنا يوم الحساب العذاب والعقاب، وأجزل لنا الثواب"

💐شكراً لكم أنتم صنّاع النجاح💐 pic.twitter.com/iwjsnXLADA — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) February 10, 2017

وشكر القرني في تسجيله المتابعين في حين طلب المسامحة إن كان أخطأ، شاكرا من نصحه ووجهه.

ويشار إلى أن القرني أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد محاولة لاغتياله خلال محاضرة له في الفلبين ليقول حينها الشيخ أن "العمائم السوداء" إشارة إلى إيران هي من حاولت قتله بالاستناد إلى معلومات من مصادر أمنية فلبينية.

وذاعت قصيدة للقرني بعنوان "شيلة جنود الله،" بالتزامن مع العمليات التي تقودها المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.